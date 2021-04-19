فن ومشاهير

أبرزهم أنغام واليسا.. نجوم الفن ينعون ضحايا قطار طوخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص عدد من الفنانين على تقديم العزاء لأسر ضحايا حادث قطار طوخ، و الدعاء بالشفاء العاجل للمصابين، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

إليسا

كتبت إليسا عبر حسابها الرسمي على تويتر: "‏خالص التعازي لضحايا قطار طوخ وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين، الله يحمي مصر.. حبيبتي يا مصر".

شيرين رضا

الفنانة شيرين رضا، كتبت عبر حسابها على تويتر: "‏يا ربي على الغلب، حادث قطار طوخ"

دينا الشربيني

كتبت الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها على تويتر: ‏"ربنا يرحم ضحايا حادث قطار طوخ، وقلبي مع أهلهم ربنا يصبرهم ويطمن قلوبنا على المصابين ويتم شفائهم على خير.. قطار طوخ".

أنغام

الفنانة أنغام، كتبت عبر حسابها على تويتر : "‏أتقدم بخالص التعازي لأهالينا في ضحايا قطار طوخ.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. قطار طوخ".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ، محافظة القليوبية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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