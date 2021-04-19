أبرزهم أنغام واليسا.. نجوم الفن ينعون ضحايا قطار طوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
حرص عدد من الفنانين على تقديم العزاء لأسر ضحايا حادث قطار طوخ، و الدعاء بالشفاء العاجل للمصابين، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
إليسا
كتبت إليسا عبر حسابها الرسمي على تويتر: "خالص التعازي لضحايا قطار طوخ وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين، الله يحمي مصر.. حبيبتي يا مصر".
شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا، كتبت عبر حسابها على تويتر: "يا ربي على الغلب، حادث قطار طوخ"
دينا الشربيني
كتبت الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها على تويتر: "ربنا يرحم ضحايا حادث قطار طوخ، وقلبي مع أهلهم ربنا يصبرهم ويطمن قلوبنا على المصابين ويتم شفائهم على خير.. قطار طوخ".
أنغام
الفنانة أنغام، كتبت عبر حسابها على تويتر : "أتقدم بخالص التعازي لأهالينا في ضحايا قطار طوخ.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. قطار طوخ".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ، محافظة القليوبية.