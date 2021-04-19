نانسي صلاح تعلن انفصالها عن المخرج سامح عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلنت الفنانة نانسي صلاح، انفصالها عن خطيبها المخرج سامح عبد العزيز.

وكتبت نانسي، عبر حسابها على فيسبوك: "قسمة ونصيب.. الحمد لله على كل حال، ونقطة ومن أول السطر" .

وكانت الفنانة الشابة نانسي صلاح، أكدت يوم ١٤ يناير الماضي، في تصريح خاص لمصراوي، ارتباطها بالمخرج سامح عبدالعزيز.

وتشارك نانسي صلاح في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسلي "بنت السلطان" بطولة روجينا، و"فارس بلا جواز" بطولة مصطفى قمر.

كما شاركت الفنانة نانسي صلاح، قبل الموسم الرمضاني بمسلسل "طلقتك نفسي" بطولة أحمد عصام، هاجر أحمد، كارولين عزمي، محمد مهران، ولاء الشريف، هاجر الشرنوبي، سوسن بدر، صبري عبد المنعم، أحمد الشامي، وهو من تأليف أحمد عصام وأحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.