“أبو شفيق أونلاين”… باكورة التعاون بين “صوت بيروت إنترناشونال” و mtv

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 01:09 صباحاً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 19 - أبريل - 2021 1:30 صباحًا

برنامج “أبو شفيق أونلاين”، سيكون باكورة التعاون بين “صوت بيروت إنترناشونال” و محطة mtv، فبعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج على منصة “صوت بيروت إنترناشونال” وBeirut city، أصبح بإمكان المشاهدين الآن متابعة “أبو شفيق” مع الإعلامي وسام صباغ عبرالـ mtv في ذات التوقيت.

ويطل “أبو شفيق” يومياً على المشاهدين عند الساعة ١١:١٥ ليلاً بتوقيت بيروت طيلة أيام شهر رمضان المبارك، حيث يستضيف كوكبة من النجوم، ويتلقى اتصالات المتابعين للإجابة عن اسئلته، ويقدم للرابحين جوائز نقدية، وفي نهاية الشهر الكريم سيجري سحب اسم من بين الرابحين لتكون بانتظاره جائزة كبيرة.