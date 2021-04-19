شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 6.. هند صبرى تبكى بلحظة مؤثرة على باسل.. وأحمد عز يعود لـ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة السادسة من مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى الذى يذاع على شاشة قناة dmc في الساعة 10.45 دقيقة بعودة سيف العربى "أحمد عز" إلى القاهرة من العراق، وهو الأمر الذى أثار فرح عائلته وبالتحديد والديه صلاح عبد الله وماجدة زكى الذى ظهر معهما للمرة الأولى خلال مشهد واحد منذ بدء أحداث المسلسل.

هند صبرى تبكى

كما تذكر أحمد عز زيارة هند صبرى "دينا" له في المنزل بوقت سابق، وعلاقة الحب التي كانت بينهما، حينما ادعت أنها زميلته في المنزل ثم ذهبت له بتلك الحجة، أيضاً شهدت الحلقة موقف مؤثر من جانب "دينا" التي بكت على زميلها باسل حينما تذكرت لحظة موته، بعدما تم دهسه بالسيارة، واسترجعت ذكرياتها مع عملية أخرى حينما قام جاسوس بقتل نفسه أمامها دون الحصول على أي معلومة، ومساندة رفعت المسيرى "هشام سليم" لها حينما أعلمها بأنه سيسند لها عملية أخرى مؤكداً أن هذا ليس ذنبها.

دينا تبكى على زميلها باسل

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

ويتطرق المسلسل لعالم الجاسوسية، من خلال سرد سلس لأحداثه ومعلومات تظهر للعلن للمرة الأولى حيث يعد المسلسل بمثابة ملف من ملف المخابرات العامة عن سنوات فى غاية الأهمية بعمر مصر والمنطقة برمتها، ويذاع على شاشة قناة dmc فى الـ 10.45 مساءاً يومياً، كما يحظى بمتابعة واسعة، حيث تصدر التريند مع عرض حلقاته.