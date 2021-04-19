شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى مالوش كبير" الحلقة 6.. عابد يضع خطة لخطف غزل من عزبة الخديوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "اللى مالوش كبير"، بخيانة نادين "دنيا عبد العزيز" صديقتها غزل "ياسمين عبد العزيز" وإبلاغ زوجها عابد بتحركات غزل وانها هربانة منه فى عزبة الخديوى وتقول نادين لعابد: "انا بحبك واتجوزتك عرفى وغزل ما بتحبكش خليك معايا انا وطلقها".

ويحاول الخديوى "أحمد العوضى" أن يخرج شقيقه "مالك" محمود ياسين جونيور من القسم بعد خناقته وضربه لأحد الأشخاص داخل الديسكو خلال سهرته.

وتذهب هند "هدى الاتربى" شقيقه غزل مع شقيقها عماد "أحمد الرافعى" إلى دكتور فؤاد "جمال يوسف" مدير القناة التى تريد العمل فيها وتبلغه أنها اتخانقت مع زياد " كريم العمرى" لانه لايريد العمل معاها.

وبعد ذلك يذهب عماد "أحمد الرافعى" إلى نادين صديقة شقيقته غزل فى منزلها ويدخل معاها فى مشادات كلامية بسبب حبه الشديد لها ولكنها تصده وتقول له أنه شخص متزوج ودائما يشك فيها وفى تصرفاتها.

وخلال الأحداث يتفق عابد مع رفعت الذهبى "خالد سرحان" على الخطة التى يضعها من أجل اقتحام عزبة الخديوى وخطف غزل من عنده، وتنتهى أحداث الحلقة بمقابلة رفعت "خالد سرحان " قدرية " دينا فؤاد" زوجه الخديوى وإبلاغها أن زوجها يحب غزل ويخبيئها عنده فى المزرعة.

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمدالعوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.