شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 6.. محاولة تجنيد أحمد مكى من قِبل الضباط الخائنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار 2" باجتماع الدكتور محمد "سامح الصريطى" القيادى الإخوانى، في أسيوط مع بعض عناصر الجماعة ويطلب منهم ويطلب الحشد وتجميع شباب يستطيعوا حمل السلاح، أما يوسف الرفاعى "أحمد مكى" فيقابل خطيبته عاليا"أحمد مكي" ويبدو عليه الحزن بسبب ضحايا فض الاعتصامات.

ويروى يوسف لخطيبته أن التعليمات كانت فض سلمى رغم المعلومات التي أفادت بوجود سلاح في الاعتصام، ولكن ما حدث هو ضرب رصاص ومولوتوف وكان لابد أن الشرطة ترد، وبعد ذلك تخبره عاليا بأن هناك عريس تقدم لها حتى يسرع من عملية زواجها منه، ولكنه يعتقد أنها تقول ذلك من أجل الضغط عليه فقط.

أحد الضباط المنتمين للإخوان يجلس مع يوسف بعد الصلاة أمام المسجد، ويحاول أن يضمه معهم ويأخذه إلى دروس الدين في الرحاب ويوافق يوسف على الذهاب معهم، وبعد ذلك يجتمع الضباط الموالين للاخوان في عيادة طبيب اخوانى، ويتفقوا على الاجتماع دائماً في العيادة، بينما الضابط مبروك "اياد نصار" يعطى محاضرة للضباط عن سيد قطب وكل المعلومات عن الجماعة مع استعراض مشاهد حقيقية من المظاهرات التخريبية واثارة الشائعات.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



الاختيار



مسلسل الاختيار 2



اياد نصار



مسلسل الاختيار 2 الحلقة السادسة