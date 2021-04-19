شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 6.. ظهور عائشة بن أحمد وسيد رجب يتسبب فى توتر محمد ممدوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، والذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، إصرار "بدر" سيد رجب على مكوث "حازم" محمد ممدوح معه في المنزل، وبعد انتهاء مبارة شطرنج بينهما وذهب "بدر" للنوم، تفاجئت "أمينة" عائشة بن أحمد بوجود "حازم"، مما طلبت تعريفه لها، وأخبرها بأنه صاحب المنحل الموجود بالأرض وأن "بدر" طلب منه أن يسكن بالمنزل اليوم، وهو الظهور الأول للفنانة عائشة بن أحمد في أحداث المسلسل.

اصطحب "بدر" سيد رجب "حازم" محمد ممدوح إلى المستشفى للاطمئنان على صحة "شامبا" الذى كان يعمل مع "حازم في المنحل، وطلب "حازم" من "شامبا" أن لا يتحدث مع "هنا" منى زكى في كل شيء يحكيه له خاصة أزماته التي يتعرض لها، واصطحبه بعد ذلك بسيارته وتعامل معه بطريقة جعلته متوتر أكثر وطلب منه انلزول من السيارة وبعدما توقف "بدر" تراجع "حازم في قراره وظل معه بالسيارة.

تدور قصة مسلسل لعبة نيوتن حول رحلة حازم وهنا، الذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل لعبة نيوتن بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 6



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 6



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 6



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 6