شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 6.. تستعرض نقل وسائل الإعلام للفض.. والإخوان يبدأون الحشد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار 2" بعرض تغطية حقيقة من وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية لفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، والمشهد ينتقل إلى منزل يوسف الرفاعى "أحمد مكى" ووالده "هادى الجيار" والتاريخ 20 أغسطس 2013، ويتحدث الثنائي عما حدث في الأيام الماضية وشهداء فض الاعتصامات.



الاختيار 2 الحلقة 6

وفى منزل زكريا يونس "كريم عبد الغزيز" يتناول الإفطار مع زوجته نادية "انجى المقدم" على أنغام أغانى أم كلثوم، ويذهب بعد ذلك إلى عمله في مبنى الأمن الوطنى، ويحضر الضابط محمد مبروك "اياد نصار" بعد إجازة حصل عليها لزيارة أهله، ويخبره زكريا أن مصر كانت تشتغل ليس في المنيا فقط، ويجتمع اللواء رياض الخولى بالضباط ويحذرهم من تهديدات الإخوان في الاعتصامات وأن يكون هناك استعدادات لأى تحركات.

المشهد ينتقل إلى الإسماعيلية، وظهور التكفيرى أبو عبد الله "ضياء عبد الخالق" أحد قادة التنظيم في الجزء الأول، ويخطط لعمليات جديدة للرد على الشرطة والجيش، أما الضباط المنتمين للإخوان يجتمعون لبحث إمكانية ضم ضباط جدد لهم والاستفادة منهم خلال الفترة المقبلة.



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 6

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.