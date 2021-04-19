شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 6.. غفران يقتحم منزل عائلة جليلة وعساف يتحد من الغجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON، بحضور غفران "أمير كرارة" إلى منزل العمدة حسيب "ادوارد" ومعه رجاله، ويعاتب جليلة "مى عمر" على تركها منزلها ويطلب منها العودة معه ولكن يتدخل على "دياب" ويرفض، ليخرج غفران سلاحه ويضرب نار فى الهواء.

تتدخل والدة جليلة "سلوى عثمان" بطلبها من غفران البقاء وتناول الغداء معهم، وأن يبقى مع زوجته جليلة سويا فى حديقة المنزل، ويعاتب غفران جليلة على ما فعتله وتصرفاتها، لكن جليلة تخبره بأنها تقوم بذلك حتى يعرف جيداً أنها ليست امرأة ضعيفة وأن يعرف جيداً أن ضربها لم يكن أمر سهل ليمر بسرعة.

أما عساف "أحمد السقا" فيذهب إلى بكرى كبير الغجر "عماد زيادة"، ويطلب منه إعطائه 18 مليون جنيه حتى يضع يده في يده ضد غفران الغريب، وينوى بكرى الموافقة على إعطائه المبلغ لأنه يعلم جيداً بأن عساف يمتلك نصف أرض البلد وأنه من الأغراب ولهم وضع كبير في البلد.

يعرض المسلسل على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.



امير كرارة من الحلقة 6



مى عمر من الحلقة 6



جليلة من الحلقة 6



نسل الاغراب 6



الحلقة 6 من نسل الاغراب



دياب