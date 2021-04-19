شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب زاهي زركش الحلقة 6.. يحيى الفخراني يقرر بيع ممتلكاته والسفر خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل نجيب زاهي زركش، عودة يحيى الفخراني "نجيب زاهي زركش" لشرب الخمور من جديد، وبعدما دخل في حالة سكر كعادته مع طريق - محمد محمود قرر البحث عن مشتري ليبيع كل ممتلكاته في مصر ويسافر مع طريف خارج مصر.

ورفض زركش بيع القصر أو أفلام السينما التي انتجهتها عائلة زركش، لكنه قرر بيع جميع الممتلكات الاخري والاستمتاع بحياته وحيدا دون زوجة، ولكن برفقة طريف (محمد محمود)، والذي يحاول إقناعه بالموت فور وفاة نجيب زركش، على اعتبار أن زركش أكبر سنا، ومن المتوقع أن يموت أولا، ولكنه يحاول أن يقنع طريف بأن يموت معه في حالة رحيله أولا.

وشهدت الحلقة 6 خوف مؤنس (محمد إبراهيم يسري) من الكشف عن حبه لوالدته أنوشكا، شقيقة نجيب زركش، وذلك لأنه يحب ابنة عامل البوفيه الذي يعمل لدى والدته، ويخشي من رد فعلها في حالة علمها بالأمر.

مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحا والساعة 1:00 صباحا.

مسلسل نجيب زاهى زركش بطولة كل من: يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

ويعود يحيى الفخرانى بمسلسل "نجيب زاهى زركش" إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "بالحجم العائلى" عام 2018.