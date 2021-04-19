شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يحتفل بعيد ميلاد ابنته بصورة ورسالة ساخرة: "عنيدة وصعبة مثل والدتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص النجم الامريكي دوين جونسون الشهير بلقب "ذا روك"، على الاحتفال بمناسباته العائلية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعادة ما يشارك الكثير من الصور والفيديوهات التي يداعب فيها بناته على حسابه بموقع "انستجرام"، وتلقى اللقطات والصور تفاعلات كبيرة من محبي "ذا روك".



ذا روك على انستجرام

وفى هذا الاطار، احتفل نجم هوليوود دوين جونسون الشهير بلقب "ذا روك" بعيد ميلاد طفلته الصغيرة، حيث نشر دوين جونسون صورة تجمعه بطفلته الصغيرة على صفحته بموقع "انستجرام"، وهنأها قائلا: "عيد ميلاد سعيد لأحلى جيانا.. محبة ، لطيفة ، عنيدة وصعبة مثل والدتك، وأعظم لحظات سعادتي هي أن أكون والدك".



ذا روك وابنته

وظهر النجم العالمى ذا روك، في فيديو سابق مع واحدة من بناته، يلعبان بعض الألعاب المنزلية في غرفتها، وكشف "ذا روك" عن استمتاع بناته بالكثير من الأوقات واختلاقهم الكثير من المواقف من أجل عدم النوم والبقاء مستيقظين.

وظهر نجم هوليوود الشهير في مقطع الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، جالسا على الأرض بجانب ابنته، ويقومان بطرح بعض الأسئلة وسرعان ما تجاوب طفلته لاستمرار الحديث رافضة النوم، بينما تقوم والدتها بالتقاط الفيديو من خلفها.

وكتب جونسون على البوست " عندما يحين وقت الذهاب إلى النوم، يبذل هؤلاء الأطفال كل ما في وسعهم للبقاء مستيقظين لفترة أطول، وهذا يعني أنه عليك الجلوس بجوارهم وطرح الكثير من الأسئلة، هذه اللحظات الهادئة مع أطفالى، دائماً ما احتاجها".