شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الكسر الحلقة 6.. ظهور بصمات مصطفى درويش فى فيلا نيللى كريم ليلة محاولة قتلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورات جديدة فى حادث قتل سلمى - نيللى كريم بمسلسل "ضد الكسر" والذى يذاع على قناة cbc، ومع تحريات الشرطة والنيابة ظهرت بصمات مصطفى درويش - صلاح داخل الفيلا ومكالمات بينه وبين سلمى، قبل الحادث بساعة، كما تم القبض على عزة خادمة سلمى - نيللى كريم، وفرد الأمن واعترفا الثنائى أنهما حاول سرقتها فقط ووجدوها مقتولة داخل الفيلا.

وحاول ضابط الشرطة هشام اسماعيل - هانى، الوصول لصلاح - مصطفى درويش وسأل كريم - محمد فراج عنه ولكن ثبت أنه لا يعرفه فأكد له الضابط أن مايا - سينينا خليفة ستأتى للشهادة فى النيابة لكى تثبت أنه كان متواجد عندها وقت الحادث وإذا ثبت العكس سيتهم بالشروع فى قتل زوجته سلمى - نيللى كريم والسبب هو خيانتها مع صلاح - مصطفى درويش.

يذكر أن مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.