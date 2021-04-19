شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 6.. محمد رمضان يحضر جنازته ويعزى أمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 6، قيام محمد رمضان بطل المسلسل بتفجير معسكر الإنجليز وسرقة محتوياته قبل تصفية عناصر المعسكر، وهو ما دفع السير جون - نجيب بلحسن للاتفاق مع شداد والد حميد والذي قتله موسى - محمد رمضان للإيقاع به مستغلا جليلة - تارا عماد ابنة العمدة، والتي يحبها موسى، حيث قاموا بعمل كمين اثناء مقابلة جمعتهما سويا واعتقد الإنجليز أنهم قتلوا موسى وأرسلوا جثته إلى حنفية - عارفة عبد الرسول والدة موسى لتأكد من جثته المشوه أنه أبنها، وتقيم جنازة له ولكن المفاجاة هي أن موسى لازال علي قيد الحياة وحضر جنازته وقام بتعزية والدته ايضا.

وشهد مسلسل موسى الحلقة 6، ذهاب موسى لوالدته ليؤكد لها أنه علي قيد الحياة، فيما ذهب إلي مسعد - حمدي الوزير طليق شقيقته شفيقة - هبة مجدي لينتقم منه بعدما قام باتهام شقيقة موسى بالزنا بهتانا وتطليقها، لكن موسى تراجع عن قتله بعدما قال له أن شقيقته زانية وأنه ينتظر منه أن يغسل عارهما.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.