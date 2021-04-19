شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 6.. شخص يخبر عساف بمكان أم غفران ويطلب 18 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الحلقة السادسة من مسلسل "نسل الأغراب" بوجود شخص في سرايا عساف "أحمد السقا" ويخبره بأنه شقيق الشخص الذى ترك عنده شامية والدة غفران "أمير كرارة"، وأنها في الأمان بعد وفاة أخيه، ولكنه يصدم عساف بطلب 18 مليون جنيه مقابل مكانها، وإلا سيذهب لغفران ويخبره بالأمر ويحصل منه على ما يريده من المال.

ينتقل المشهد إلى سرايا غفران، ويكتشف عدم تواجد جليلة "مى عمر" في المنزل ويعرف أنها ذهبت منزل أخيها العمدة حسيب "إدوارد"، ليغضب من تصرفها، ليدخل حمزة "أحمد مالك" وسليم "أحمد داش" ويستعطفانه تجاه والدتهما ويبرران بأنه قابلت عساف خوفاً على أبنائها، ولكنه يخبرهما بأنه لا يريد إيذائها.

غفران يتصل بجليلة ولكنه لا ترد وتتدخل والدتها "سلوى عثمان" وأخيها العدة حسيب لاقناعها بعودتها إلى زوجها ومنزلها، إلا أن جليلة تصر على موقفها لتصل رسالة إلى غفران بأنها غير راضية عن تصرفاته، ويتصل ابنها سليم ولكنها لا ترد أيضاً، ليقرر غفران الحضور الى منزل سميح من أجل اعادة جليلة للمنزل.



عساف الغريب فى الحلقة 6 من نسل الاغراب

يعرض المسلسل على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.



مى عمر



نسل الاغراب