شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أهلية الحلقة الـ6.. يسرا تحاول إنقاذ جميلة عوض بعد محاولة قتلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة السادسة من مسلسل "حرب أهلية"، للنجمة يسرا والذى يذاع على قناة cbc، بدأت بمحاولة يوسف (باسل الخياط) بيع المستشفى التى سرقها من مريم (يسرا)، وتوقفه فريدة (أروى جودة) حتى لا تثبت التهمة عليه أمام مريم.



جميله عوض

أما بالنسبة لتمارا (جميلة عوض) فما زالت محور الشر الموازى في أحداث المسلسل، حيث تقوم بتخريب حياة صديقاتها بطريقة منهجية، بسبب معاناتها من اضطرابات نفسية جعلتها تصور إحدى صديقتها أثناء تغيير ملابسها لابتزازها بالفيديو، وإجبارها على الانصياع لأوامرها، والأخرى نشرت لها فيديو فى حفل زفافها، حيث كشفت الحلقة عن مخططها لخطيب نانسى، ويعد حبيبها القديم ومعرفته حقيقه الأمر، وحاول أن يوهمها بأنه ندمان على تركه لها، وطلب منها أن يقابلها، وبالفعل ذهب إلى منزلها بعد خروج والدها وزوجته.

وذهبت صديقة تمارا (جميلة عوض) لمريم (يسرا) فى عيادتها، لكى تساعدها وتقف معها ضد ابنتها التى تهددها بفيديوهات، وفورا ذهبت مريم إلى الفيلا لتجد ابنتها مغشيا عليها على الأرض، فهل حاول خالد خطيب نانسي الانتقام منها وقتلها؟

مسلسل "حرب أهلية" بطولة كل من: يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.