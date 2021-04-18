ما الذي يجمع سمية الخشاب ومحمد السالم؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يستعد الفنان العراقي محمد السالم لإطلاق ديو غنائي برفقة الفنانة المصرية سمية الخشاب بحسب ما كشفه برنامج “إي تي بالعربي”.

ولم يتم الكشف عن طبيعة هذا الديو الغنائي المقرر طرحه بالتزامن مع عيد الفطر المقبل.

وتشارك الخشاب في الموسم الرمضاني الحالي من خلال بطولة مسلسل “موسى” إلى جانب مواطنها النجم محمد رمضان.

وتصدر مسلسل “موسى” مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، محققاً رواجاً كبيراً لدى متابعي الدراما الرمضانية الحالية. وعبر محمد رمضان عن رضاه تجاه ردود الأفعال حول المسلسل حتى الآن، لافتاً إلى أن “ثقته في جمهوره كبيرة، وهو خير داعم له”.

يذكر أن مسلسل موسى من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة، ويشارك في بطولته مع محمد رمضان كل من رياض الخولي، سيد رجب، سمية الخشاب وتارا عماد.

وكانت الخشاب قد أطلقت فيديو كليب أغنيتها “عربية أنا” في فبراير العام الماضي، وحرصت على اختيار الصبغة العربية بشكل عام من حيث أماكن التصوير والأزياء التي ظهرت بها، فرقصت بالسيف وإلى جانبها فرقة فولكور نسائية.