والدة حلا الترك تكشف موعد دخولها السجن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: دقت ساعة الصفر وحان وقت تنفيذ الحكم الصادر في حق هذا موعد دخول منى السابر إلى السجن والدة الفنانة البحرينية حلا الترك بالسجن لمدة عام كامل على خلفية القضية التي رفعتها عليها ابنتها منذ فترة.

فبعد أن عجزت عن تأمين المبلغ لابنتها والذي قيل أن قيمته بلغت 200 ألف دينار بحريني٬ كشفت السابر رداً على سؤال إحدى متابعاتها حول المبلغ أنها لم تستطيع تأمين الأموال المستحقة عليها مؤكدةً أنها ستدخل السجن يوم الأحد القادم.

وقالت السابر: “الكل يسألني هذا السؤال.. للأسف ما اكتمل.. الأحد التنفيذ”.

واعتذرت السابر من جمهورها بسبب قلة ظهورها على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة قائلةً: “اعذروني أنا بعرف إني مقصرة معكم.. بس والله ما بدي أحكي عن النفسية.. بس بحس إني مالي خلق”.

وصُدم جمهور السابر من اقتراب موعد سجنها متمنين أن تحدث معجزة ما ويتأمن المبلغ المطلوب منها لتجنب مكوثها خلف القضبان لمدة عام.

وكانت محكمة بحرينية قررت حبس منى السابر سنة مع النفاذ وذلك في القضية الدائرة بينها وبين ابنتها حلا الترك. وبثت السابر مقطع فيديو عبر حسابها على موقع انستغرام، أكدت فيه أن الحكم صدر بشكل نهائي ولا بد من تنفيذه.

من جهة أخرى كانت حلا الترك قد ردت على الجدل المثار حول علاقتها بوالدتها منى السابر، وذلك بعد فترة من صدور الحكم القضائي الذي يقضي بحبس أمها سنة مع النفاذ في القضية الدائرة بينهما بشأن مبلغ مالي.

ووجهت حلا رسالة من خلال برنامج “ترندينغ” أكدت فيها أنها اختارت الصمت في قضية والدتها وتصر على ذلك، لأنها لا تود الحديث عن أمور عائلتها في العلن.

وأضافت النجمة في رسالتها أن علاقتها بوالدتها مستمرةً، مؤكدةً حبها لها لأن العائلة تأتي دائماً في المرتبة الأولى، وأن الأمور المادية لا تشكل لها خلافاً مع والديها لأنها قاصر ولم تبلغ السن القانوني الذي يخولها التدخل قضائياً في الخلافات المادية وخلافات الحضانة.