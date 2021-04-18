زوجة ويل سميث ترتدي الحجاب في شهر رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت جادا سميث، زوجة الممثل الأمريكي ويل سميث، صورة لها عبر حسابها الرسمي على "أنستقرام"، أول أيام شهر رمضان، وهي ترتدي الحجاب.

وأرفقت جادا سميث صورتها بتعليق، قالت فيه: "أعتقد أن اللون المشمشي في الشرق الأوسط يناسبني كثيرا".



ولاقت هذه الصورة إعجاب أكثر من 870 ألف متابع، وتم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بكثير من الإعجاب والفخر بما قامت به هذه الممثلة.

ونشرت جادا، سابقا، صورة لها وهي ترتدي لباسا فضفاضا، وعلقت قائلة: "عندما تكون في الشرق الأوسط، تشاهد ويل سميث وهو يجري عند شروق الشمس، ويرغب مصور موهوب في التقاط صورة لك".