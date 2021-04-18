شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى بـ"الاختيار2".. خطف الأنظار بدور الشهيد محمد جبر (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف النجم أشرف عبد الباقي، الأنظار ونال استحسان الآلاف من المغردين عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد إبداعه في تجسيد شخصية الشهيد اللواء محمد جبر، مأمور قسم شرطة كرداسة، في الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2، الذي استُشهد على يد العناصر الإرهابية المسلحة التي اقتحمت القسم يوم فض اعتصام رابعة.

وقال النجم أشرف عبد الباقي، إن ما تم تقديمه بالحلقة الخامسة لمسلسل "الاختيار 2" عن أحداث قسم كرداسة واستشهاد عدد كبير من أبطال الشرطة المصرية، ما هو إلا جزء بسيط من الأحداث الدامية التي تعرض لها الشهداء بهذه المذبحة، لافتا إلى أنه مهما جسدت الدراما لا يمكن أن توفي الشهداء حقهم.

وشارك أشرف عبد الباقى متابعيه بفيديو لأحداث قسم كرداسة خلال الحلقة الخامسة من المسلسل، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "وقائع الهجوم على قسم كرداسة واستشهاد اللواء محمد جبر - رحم الله شهداء الوطن.. مهما حاولنا نقدم جزء ولو بسيط من اللي حصل لشهداء مصر مش هانوفيهم حقهم ربنا يرحمهم جميعًا".