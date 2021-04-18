محمد عبده يهنئ ولي العهد السعودي بمولوده الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان محمد عبده، على تهنئة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكتب فنان العرب عبر حسابه الرسمي على تويتر : "‏أرفع أسمى آيات التهاني لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله، بقدوم مولود سمو سيدي ولي العهد الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان جعله الله باراً بوالديه و ذخراً لهما" .

ورزق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس السبت، بمولود جديد أسماه عبدالعزيز، تيمنا باسم جده مؤسس المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن الفنان محمد عبده، تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك ضمن الخطة التي تنفذها وزارة الصحة السعودية لمواجهة فيروس كورونا.