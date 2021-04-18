فن ومشاهير

محمد عبده يهنئ ولي العهد السعودي بمولوده الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان محمد عبده، على تهنئة الأمير .

وكتب فنان العرب عبر حسابه الرسمي على تويتر : "‏أرفع أسمى آيات التهاني لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله، بقدوم مولود سمو سيدي ولي العهد الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان جعله الله باراً بوالديه و ذخراً لهما" .

ورزق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس السبت، بمولود جديد أسماه عبدالعزيز، تيمنا باسم جده مؤسس المملكة العربية .

جدير بالذكر أن الفنان محمد عبده، تلقى لقاح المستجد "كوفيد 19"، وذلك ضمن الخطة التي تنفذها وزارة الصحة السعودية لمواجهة فيروس كورونا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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