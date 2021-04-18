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محمد أنور ينعي ضحايا حادث قطار طوخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى الفنان محمد أنور، ضحايا حادث قطار طوخ

وكتب أنور، عبر حسابه على تويتر :" ‏‏نسأل الله أن يرحم ضحايا ‎قطار طوخ، وأن يُصبِّرَ ذويهم وخالص التمنيات بالشفاء العاجل لكل الجرحى والمصابين".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ، محافظة القليوبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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