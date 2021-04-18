أحمد فهمي ينعى ضحايا حادث قطار طوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى الفنان أحمد فهمي، ضحايا حادث قطار طوخ، وحرص على الدعاء بالشفاء العاجل للمصابين.

وكتب فهمي، عبر حسابه على تويتر :" "خالص التعازي في ضحايا حادث قطار طوخ.. وربنا يشفي كل المصابين.. قطار طوخ".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ، محافظة القليوبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).