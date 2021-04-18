فن ومشاهير

هكذا رد أحمد السقا على متابع قال له: “أوفر أوي وملكش فيها”

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أبريل 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أحمد السقا

نشر الفنان المصري، أحمد السقا، مشهد فيديو من كواليس مسلسله الجديد “نسل الأغراب”، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق السقا عليه وكتب: “أنا الخوف بيجي لحد عندي ويجري”، ونال المنشور إعجاب عدد كبير جدا من متابعي السقا، لكن قارئا واحدا قال في تعليقه: “والله مالكش فيها وأوفر أوي ياعم أتوكس”، فيما أحرجه السقا برده الهادئ وقال له: “شكرًا على ذوقك”.

ويعتبر مسلسل “نسل الأغراب” هو التعاون الأول بين أحمد السقا وأمير كرارة في الدراما التلفزيونية المصرية، بعد قيامهما ببطولة فيلم “هروب اضطراري”، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في أدوار البطولة مجموعة كبيرة من الممثلين المصريين.

يذكر أن الأحداث الأخيرة التي تم عرضها من المسلسل شهدت خروج “عساف الغري” من السجن ومحاولة الانتقام من “غفران الغريب” الذي قتل والده سابقا وتزوج زوجته وربى نجله “حمزة” وأبعده عن والده.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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