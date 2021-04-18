الكشف عن الصورة المفضلة للملكة اليزابيت مع زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعد الجنازة المهيبة الاي تم تنفيذها لوداع الأمير فيليب، كشفت الصفحة الرسمية للعائلة المالكة البريطانية على تطبيق انستغرام عن صورة خاصة تجمع الملكة اليزابيت الثانية بزوجها الراحل ​الأمير فيليب​، وهي من ضمن المفضلين الى قلبها.

وكتب القائمون على الصفحات تعليقاً: “تود الملكة مشاركة هذه الصورة الخاصة التي تم التقاطها مع دوق إدنبرة في الجزء العلوي من كويلز مويك باسكتلندا في عام 2003”.

وتابع: “جلالة الملكة والعائلة المالكة يشعرون بالامتنان لجميع رسائل التعزية من جميع أنحاء العالم، وتأثروا من رؤية وسماع الكثير من الناس وهم يشاركون ذكرياتهم العزيزة مع الأمير فيليب، احتفالا بحياته”.

كما ورد في التعليق هوية من التقط الصورة وهي كونتيسة ويسيكس، صوفي، زوجة الأمير إدوارد، الإبن الأصغر لملكة بريطانيا والأمير فيليب.