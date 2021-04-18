نجل نجم “ستار اكاديمي” بشار الشطي كبر وبات نسخة عنه.. تعرفوا اليه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: فاجأ النجم بشار الشطي متابعيه على تطبيق انستغرام بنشر صورة تجمعه بابنه الوحيد عبد الرحمن، في أول ظهور إعلامي له بعدما كبر وتغيرت ملامحه.

ولفت الطفل الأنظار بعدما كبر وتغيرت ملامحه بالكامل واكتسب وزناً زائداً، ولاحظ الكثير من متابعيها الشبه الكبير في الملامح بينه وبين والده، لافتين إلى انه يبدو صاحب شخصية عفوية وكوميدية كوالده.

ووجه نجم “ستار اكاديمي” من خلال الصورة رسالة لابنه كتب فيها “يا ابني.. لا تلتفت خلفك اشياء كثيرة سيئة.. سيئة جدا قد توجعك.. هناك من يكره تقدمك، وهناك من يتمنى ان يوقفك.. وهناك من يتمنى ان يراك خلفه”.

وتابع: “يا بني..كن وحيدا في الطريق الصحيح.. ولا تكن زعيما في الطريق الخطأ.. يا بني..إن تسقط لن يرحمك احد.. وان تتعثر سيحاول الكثير اسقاطك”.

واضاف: “يا بني كن شيئا في مكان.. ولا تكن لا شيء في كل مكان.. يا بني لا تلتفت الا اذا اردت الرجوع خلفهم.. او قررت ان تكون مثلهم، وانا اعلم بأنك لست مثلهم”.

تفاعل المتابعون بشكل واسع من كلمات ونصائح الشطي لابنه، وعبّر الكثير منهم عن شوقهم الكبير له ولأعماله الغنائية والفنية.