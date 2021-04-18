محمد رشاد يرد على اتهامات طليقته بتعنيفها وخيانته لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: رد الفنان المصري محمد رشاد على تصريحات طليقته الإعلامية مي حلمي الأخيرة والتي اتهمته فيها بالإعتداء عليها بالضرب وخيانته لها خلال برنامج “شيخ الحارة” الذي تقدمه إيناس الدغيدي، وألمح رشاد إلى أنه سيظهر في نفس البرنامج كنوع من حق الرد، وذلك حسبما أوضح في رسالة له دونها عبر خاصية الـ “ستوري”، مما يؤشر إلى احتمالية اشتعال الأزمة بين رشاد وحلمي في الأيام المقبلة.

وقال رشاد في رسالته إنه كان قد أغلق صفحة طليقته، وصمت شهوراً من دون الحديث في خصوصياته، لكن ما صرحت به طليقته دفعه للرد معقباً: “متخافش غير من اللي ياكل وينكر خيرك ودي حقيقة فعلاً”. واتهم رشاد طليقته بأنها تهرول وراء الشهرة بعدما رأت منه صمتاً تاماً على خلافاتهما، مبيناً أنها بالغت في الأمر عندما ظهرت في البرنامج وأدلت بتصريحاتها تلك. وتابع قائلاً إنه كان لابد من الرد بعد تصوير الحلقة والكلام الذي سمعه، مختتماً: “ودا اللي طلبته مني القناة حق الرد”.

وفي البرنامج اعترفت مي حلمي أن طليقها كان يضربها كثيراً وأضافت: “آخر مرة ضربني فيها كانت ليلة رأس السنة تقريباً، وذهبت إلى العمل وآثار الضرب واضحةً تحت عيني”.

وأوضحت أنها كذبت على “الماكيير” في العمل عندما سألتها عن علامات الضرب وقالت إنها ارتطمت بالباب، وتم إخفاء الآثار بالكثير من المكياج، مشيرةً إلى أنها حاولت الدفاع عن نفسها بـ”طفاية” كانت على الطاولة وألقتها عليه. وأكدت حلمي أنها حاولت الانتحار بعد طلاقها من محمد رشاد، والسبب في ذلك هو الخيانة الزوجية، قائلةً: “الخيانة وجعتني ومررت بأشياء كثيرة”.

يذكر أن الفنان محمد رشاد انفصل عن زوجته المذيعة مي حلمي بعد قرابة عام فقط من الزواج، عقب قصة حب أثارت اهتمام الرأي العام في مصر.