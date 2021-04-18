بالفيديو – تسريب نهاية مسلسل “نسل الأغراب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تسريبه من كواليس نهاية مسلسل “نسل الأغراب” الذي يؤدي بطولته النجمين المصريين أحمد السقا وأمير كرارة.

وبحسب التقارير فإن مقاطع الفيديو قد سربها بعض الفنانين الكومبارس الذين شاركوا في المسلسل.

ويظهر في الفيديو تجمع أهل القرية أمام منزل أحمد السقا الذي يؤدي شخصية “عساف الغريب” وأشعلوا النار في منزله.

كما كشف الممثلون الكومبارس في الفيديو أن “عساف الغريب” قد حرق نفسه في نهاية العمل بسبب جرائمه وصراعاته مع أهل القرية.

مسلسل “نسل الأغراب” من بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، ودياب، وأحمد مالك، وأحمد داش، وهو من فكرة وإخراج محمد سامى.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي تنتمي إلى المجتمع الصعيدي المصري ضمن حبكة مليئة بالتشويق والإثارة والصراعات.

ويشهد هذا المسلسل التعاون الدرامي الأول بين النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، اللذين قدما في عام 2017 فيلم “هروب اضطراري”.