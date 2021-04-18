أحمد عز: الغيرة في الفن شيء صحي.. ويروي كواليس “هجمة مرتدة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: حل الفنان المصري أحمد عز ضيفاً على برنامج “بيت للكل” الذي يعرض على شاشة التلفزيون المصري، كشف خلاله عن كواليس مسلسله “هجمة مرتدة” الذي يعرض في شهر رمضان الحالي وتحدث عن مشواره الفني وكذلك رؤيته للفن في الوطن العربي ككل.

وقال عز إن الجمهور أصبح باستطاعته فرز الجيد من الرديء من الأعمال الفنية التي يتم عرضها، مبيناً أن الغيرة في الفن شيء صحي، مبيناً أن الفن بشكل عام عمل جماعي الغرض منه تواجد مجموعة من فريق العمل يجتهد كي يحرز هدفاً.

وبين عز أنه مر بالعديد من المراحل في حياته الفنية، وعقب بأن وجود عمل فني ناجح لزميل يجعله في حالة من الغيرة لكن هذا لا يمنعه من تهنئة زميله بالنجاح، مردفاً أنه أعجب مؤخراً بفيلم “الفيل الأزرق” للفنان كريم عبدالعزيز.

وعن مسلسله “هجمة مرتدة”، أشار إلى أنه تم تصويره في عدد من الدول، بينها الأردن، مردفاً أنه عندما تواجد في الأردن للتصوير لم يشعر أنه خرج من مصر، كون الأردن تتمتع بنفس العادات والتقاليد التي توجد في مصر، حتى في تناول الطعام.

وأضاف عز أن أي فنان منذ بداياته، يحب نوعية الأعمال الوطنية، غير أن العمل الذي ينتمي لجهاز المخابرات العامة، تعد ملفات سرية يجب أن يمر عليها فترة معينة.

واستطرد عز قائلا إن هذا الملف منذ عام 2008، وعاصر فترة الربيع العربي وانتهى مؤخراً، مبيناً أنه من حسن حظّه أن مسلسله الجديد يعد من الملفات الحديثة.

وأكد أنه يختلف عن الأعمال الماضية من صراع على جهتين، كون الحروب حالياً أصبحت فكرية، وهو ما يتضمنه هذا النوع من المسلسل.

مسلسل “هجمة مرتدة” يعرض في ماراثون دراما رمضان 2021، من بطولة أحمد عز وهند صبري وهشام سليم ومن تأليف باهر دويدار ومن إخراج أحمد علاء الديب.