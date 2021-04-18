"ليو المنحوس".. ما سر أحدث ألقاب ليوناردو دي كابريو؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عندما يفكر الناس في الممثل الفائز بالأوسكار ليوناردو دي كابريو، يصعب أن يتبادر إلى أذهانهم كلمة النحس أو عدم الحظ.

ويمتلك ليوناردو دي كابريو ما يحلم به كثيرون من شهرة ونجاح وأموال، ولكنه يتعرض لسلسلة من الحوادث المستمرة جعلت زملاءه في الوسط الفني يلقبونه بـ"ليو المنحوس".

ووفقًا لموقع "تشييت شييت" الأمريكي، كان النجم إدوارد نورتون وراء تلقيب دي كابريو، بـ"ليو المنحوس".





وذكر الموقع أن علاقة صداقة جمعت النجمين لسنوات طويلة، إذ يشترك الصديقان في شغفهما بالبيئة وبكونهما ناشطين للتوعية بالتغير المناخي وتأثيره على البشرية.

وقال إدوارد نورتون إنه قام بالكثير من الرحلات مع صديقه ليوناردو دي كابريو، وزارا كثيرا من الأماكن الرائعة وقاما برحلة غطس معًا وشاهدا كثيرا من العجائب الطبيعية النادرة.





وكشف نورتون أن السبب وراء لقب "ليو المنحوس" يرجع إلى تعرض الممثل لحوادث غريبة ومرعبة؛ ففي إحدى المرات قفز دي كابريو بالمظلة في يوم عيد ميلاده، ولم يفتح الباراشوت، وفي مرة أخرى انفجر محرك الطائرة التي كان على متنها.

وأضاف أنه يمزح هو وزوجته دومًا أنهما لن يقوما بأي رحلة أو مغامرة مجددًا مع ليوناردو بسبب حظه التعس.

وتحدث الممثل عن تجربة جمعته بليوناردو أكدت له تعاسة حظ صديقه، ففي إحدى المرات خلال ممارستهما الغوص اكتشف أن ليوناردو تاه في البحر فذهب ليبحث عنه وانتهى به المطاف لإنقاذ حياته بعد أن انتهى أكسجين ليو، وشاركه أنبوبة الأكسجين الخاصة به كي يتمكنا من العودة سويًا للمجموعة.



