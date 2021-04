بعد وفاتها ... الألبوم الفردي الأول لماري ويلسون متاح الآن على المنصات الرقمية

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

"الخليج 365" من بيروت: قبل رحيلها المفاجئ في 8 فبراير الماضي، كانت المؤسسة المشاركة لفرقة Supremes تتطلع إلى إصدار النسخة الموسعة حديثًا من البومها المنفرد الأول، والذي تم إصداره في الأصل بواسطة Motown في عام 1979.

كانت ويلسون، التي احتفظت بملكية تسجيلاتها الفردية، متحمسة لإعادة تسجيل الألبوم وطرحه إلكترونياً ليصبح متاحًا للعديد من معجبيها حول العالم.

Mary Wilson: Expanded Edition هي نسخة مجمعة حديثًا من ألبومها المنفرد والذي يتضمن ثمانية أغنيات إضافية (أربعة منها لم يتم إصدارها من قبل) وعددًا من الأغاني المسجلة كمتابعة للألبوم الذي أنتجه جوس دودجون (Elton John ، Joan Armatrading ، كريس ريا وآخرون).

ظهرت الأغنية المنفردة الرئيسية ، Why Can’t We All Get Along أو "لماذا لا نستطيع جميعًا أن نتعايش" وهي أغنية جديدة تمامًا، من إنتاج ريتشارد ديفيس وشارك في كتابته مع أنجيلو بوند ، الذي حقق سابقًا نجاحًا كبيرًا ككاتب مشارك مع الجنرال جونسون وجريج بيري في "Bring The Boys Home".

ماري ويلسون ، كانت متحمسة جدًا لإصدار هذا الألبوم، وبعد الانتهاء من التفاصيل مع UMe ، قامت بتسجيل "إعلان تشويقي" مرتجل، حيث نشرت ما أصبح آخر فيديو لها على YouTube.

قالت في الإعلان التشويقي: "قررت أخيرًا كيفية العمل مع Universal ، وسوف يطلقون تسجيلات ماري ويلسون الجديدة". "نعم! أخيرًا ، "مضيفًة أن النسخة الموسعة من الألبوم - المعروفة لها وللمعجبين باسم" Red Hot "- ستتضمن أغنيات Dudgeon وشيء جديد.

"كانت أربع أغانٍ رائعة لم يتم إصدارها أبدًا ... ولدي أيضًا بعض الأغاني الأخرى ، وبعض الأغاني الجديدة المدهشة ... شكرًا لك Universal على المشاركة معي والمساعدة في تحقيق ذلك."