تايلور سويفت تحطم الرقم القياسي لفرقة البيتلز في المملكة المتحدة مع "Fearless"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من بيروت: كانت فرقة البيتلز قد احتفظت بالرقم القياسي "لأسرع تراكم مبيع لثلاثة ألبومات رقم 1 على مخطط الألبومات الرسمية في المملكة المتحدة" لمدة 54 عامًا. إلا أن المغنية الأميركية تايلور سويفت، نجحت في التفوق على الفريق البريطاني محققة رقما تاريخًا جديداً في الرسم البياني مع إعادة إصدار ألبومها Fearless، والذي أصبح رقم واحد في المملكة المتحدة يوم الجمعة الماضية، حيث سجلت المغنية، البالغ من العمر 31 عامًا ، ثلاثة ألبومات تتصدر المخططات UK chart في 259 يومًا فقط ، وذلك بفضل إصدار Folklore و Evermore في وقت سابق، وهنا تكون قد حطمت الرقم القياسي لفرقة البيتلز.

بين عامي 1965 و 1966 ، أصدرت فرقة البيتلز البومات Help! و Rubber Soul و Revolver ، وكلها وصلت إلى قمة الرسم البياني. بينما امتد خط تسجيلهم القياسي الى 364 يومًا ، أي أقل بقليل من عام كامل، وأصبح سويفت أول فنانة منفردة في التاريخ تحقق هذا الإنجاز في 259 يومًا فقط.

Fearless (إصدار تايلور) هو الألبوم السابع لها رقم 1 في المملكة المتحدة ، وينضم إلى Evermore ، Folklore ، Lover ، Reputation ، 1989 ، و Red .

يذكر أن التسجيل الأصلي لألبوم Fearless لعام 2008 لم يحقق أكثر من المرتبة الخامسة على الرسم البياني حين إصداه.

أعلنت سويفت أن Fearless سيكون أول ألبوماتها المعاد تسجيلها في فبراير الماضي بالتزامن مع طرح أغنية "Love Story (Taylor’s Version)" قبل صدوره في 9 أبريل متضمناً 26 أغنية، بينها ست أغاني لم يسمع بها من قبل بما في ذلك أغنية "Mr. Perfectly Fine."

كتبت سويفت في إعلان الألبوم: " Fearless كان ألبومًا مليئًا بالسحر والفضول، ونعيم الشباب ودمارهم". "كانت مذكرات مغامرات واستكشافات لفتاة مراهقة كانت تتعلم دروسًا صغيرة مع كل صدع جديد في واجهة النهاية الخيالية التي تم عرضها في الأفلام."

يحافظ Fearless (نسخة تايلور) على الطبيعة الحزينة للأصل مع هالة إضافية من النضج. يضم الألبوم تعاونًا جديدًا مع Maren Morris في الأغنية الجديدة "You All Over Me" وكيث أوربان في أغنية That’s When.