شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 6.. سيد رجب يدفن جثة "شاهين" ويقيم عزاء مساحته 3 متر بحضور قاتله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، والذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، ذهاب "حازم" محمد ممدوح إلى مكان المنحل الذى قتل فيه "شاهين" بتسليط النحل عليه بعد إلقاء غذاء النحل على وجهه، بسبب التوتر الذى تملكه، خاصة بعد ان فاجئه "الحج بدر" سيد رجب من خلفه وسأله عن الذى يبحث عنه واصطحبه معه.

وفى مشهد كوميدى فاجئ "الحج بدر" "حازم" بإقامة عزاء "شاهين" في نفس مكان الذى قتل فيه مساحته 2 متر فقط، كما أحضر مقرئ ووقف تلقى عزائه وأخبره أيضا بأنه قام بدفنه، وسأله "الحج بدر"، عن الطريقة الذى قتله بها، ليخبره بأن النحل هو من قتله وليس هو، فرد عليه بطريقة ساخرة، "مات موتة نضيفة أورجانيك خالص"، وطلب منه أن يدفع "ديته" ولكن "حازم أخبره بأن ليس لديه أموال، فطلب منه المحفظة ليحصل منها فقط على 100 جنيه حتى يكون "حازم برىء من دمه".

تدور قصة مسلسل لعبة نيوتن حول رحلة حازم وهنا، الذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل لعبة نيوتن بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 6



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 6



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 6



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 6