شكرا لقرائتكم خبر عن أحسن أب الحلقة 6.. على ربيع يخطط لسرقة ساعات أحمد الشامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "أحسن أب" بطولة الفنان على ربيع، والذى يعرض على قناة الحياة، بحديث الفنان أحمد الشامى مع على ربيع، حيث يجتمعان في غرفة مشتركة لاشتراكهما في مسابقة أحسن أب، ويفكر ربيع في سرقته عندما علم أن لديه أموالا كثيرة وأنه يعمل في البورصة، ويتميز بذكاء شديد.



الفنان على ربيع مسلسل احسن اب

كما يجلس الفنان على ربيع والطفل زيكا وسط المشتركين في المسابقة ويتفاجأ بأنهم على كفاءة عالية في معظم المجالات، ويدخل الطفل زيكا في تحد في غناء الراب مع أحد الأطفال المشتركين.



على ربيع والتهامى واحمد الشامى

وانتقل المشهد إلى سرقة على ربيع ساعات الفنان أحمد الشامى، وتدخل عليه الفنانة هالة فاخر أحد أعضاء لجنة تحكيم مسابقة احسن أب، ولكن لم يخطر ببالها بماحدث، وقالت لهم "انتوا انطوائيين".

مسلسل "أحسن أب"، للنجم على ربيع يعرض على شاشة قناة الحياة الساعة 6:30 مساءً، يوميا خلال شهر رمضان، والإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحًا.

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب كل من: علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.