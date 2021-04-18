"الإختيار 2" يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي بعد حلقة "فض إعتصام رابعة"

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"الخليج 365": تصدرت الحلقة الخامسة من مسلسل "الإختيار2" التي سردت أحداث "فض إعتصام رابعة" قوائم الأكثر رواجاً على مواقع التواصل الإجتماعي.

شهدت الحلقة التي تم بثها بدون فواصل إعلانية لأهميتها الكثير من الأحداث الأخرى التي حصلت يومها في عدد من المحافظات المصرية، كالمنيا وأسيوط والفيوم، من إقتحام أقسام شرطة وحرق كنائس وغيرها من المنشآت الحيوية، كما تضمنت أحداث المسلسل أيضا استشهاد اللواء محمد جبر (أشرف عبدالباقي)، أثناء إقتحام قسم كرداسة.

تفاعل عدد كبير من المغردين مع أحداث المسلسل على تويتر حيث وصل إلى أكثر من 19 ألف تغريدة بعد دقائق من انتهاء الحلقة الخامسة من الاختيار 2.

ومن ضمن الأحداث التي تفاعل معها الجمور في الحلقة كان دور "سامية شنن" بائعة الفاكهة التي شاركت الإرهابيين في إقتحام مركز شرطة كرداسة والتي أعطت "مياه نار" للشهيد عامر عبد المقصود ليشربها وقت الإستشهاد لأنه كان صائماً ويشعر بالعطش.

ويركز المسلسل، الذي أنتجته شركة "سينرجي"، على مجموعة أحداث شهدتها مصر إبان ثورة 25 يناير وما تبعها من تطورات. وهو من إخراج بيتر ميمي وبطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

ومع كل حلقة جديدة من المسلسل تزداد حالة الشد والجذب بين المصريين.

فما إن بُثت الحلقة الخامسة من "الاختيار2"، حتى برزت منازلة إعلامية بين القنوات الموالية للحكومة المصرية ومصريين متعاطفين مع الرواية الحكومية من جهة والقنوات والصفحات المعارضة لها من جهة أخرى.