شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة مارك والبيرج عن عمر يناهز الـ 78 عامًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية منذ قليل، عن وفاة ألما والبيرج، والدة النجم العالمي مارك والبيرج، ورئيسة عائلة Wahlberg، عن عمر يناهز الــ 78 عامًا، صباح يوم الاحد، بعد أن كتب أفراد من عائلتها الخبر الحزين عبر حساباتهم الشخصية بمنصات السوشيال ميديا.

ونقلت صحيفة فاريتي، تصريحات من أفراد عائلاتها بما فيهم مارك ودوني، اللذان أعلنا عن خبر وفاة والدتهما عبر حساباتهم الشخصية بموقع إنستجرام، وكتب مارك عبر حسابه "أرقدي بسلام"، بينما كتب دوني "كانت دائمًا ملاكًا، الآن لديها جناحان".

نشأت ألما، في منطقة دورشيستر في بوسطن، وتزوجت من دونالد أي والبيرج، عام 1965، وأنشأت عائلة تتكون من تسعة أطفال، هم "آرثر وجيمس وميشيل وبول وتريسي وروبرت ودوني ومارك وديبي التي توفيت عام 2003، وعملت كاتبة ومساعدة ممرضة، وفقًا لسيرتها الذاتية.

سطع نجم ألما في 2014، بعد تقديمها للبرنامج العائلي الواقعى Wahlburgers، الذى استمر لمدة 10 مواسم حتى عام 2019، وتم عرض 27 حلقة حققت فيهم شعبية كبيرة خلال الفترة الأخيرة لسماتها التي اشتهرت بها.