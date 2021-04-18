شكرا لقرائتكم خبر عن "كاتبة مسلسل كوفيد 25": موعدنا 16 رمضان وأتمنى نكون عند حسن الظن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إنجى علاء، كاتبة مسلسل "كوفيد 25"، أنها ستفتقد كل لحظة فى رحلة كتابة حلقات مسلسل كوفيد 25، مشيرة إلى أنها عاشت تفاصيل كل شخصية فى المسلسل وارتبطت بها، قائلة: "يارب تعبى وشغلى الـ 9شهور اللى فاتوا فى التأليف والكتابة والتصوير وتعب كل صناع العمل يكون عند حسن الظن".

وقالت إنجى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "ما بين الكلمة الأولى والأخيرة رحلة شاقة سأفتقد كل لحظة فيها.. كل شخصية عشتها بتفاصيلها ارتبطت بيها وصعب عليا فراقها.. يارب تعبى وشغلى الـ 9 شهور اللى فاتوا فى التأليف والكتابة والتصوير وتعب كل صناع العمل يكون عند حسن الظن وتستمتعوا بالمسلسل ميعادنا ١٦ رمضان".



إنجى علاء

وفى سياق متصل كانت المؤلفة إنجى علاء قد كشفت فى بيان صحفى، عن طبيعة الدور الذي يجسده النجم يوسف الشريف في مسلسل "كوفيد - 25" المقرر عرضه فى 15 حلقة خلال شهر رمضان، موضحة أنها يقدم شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور لوباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق.

ومسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجى.