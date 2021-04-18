شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة سليم تشدو بـ"أنشودة العظمة" أمام مومياء حتشبسوت فى متحف الحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مشهد مهيب، شدت السوبرانو المصرية أميرة سليم، بأنشودة إيزيس، والتى غنتها فى الحدث التاريخى، حفل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بميدان التحرير، لمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط، خلال زيارتها لمتحف الحضارة المصرية، وشدت بأنشودة العظمة، أمام مومياء الملكة حتشبسوت.

ونشرت السوبرانو أميرة سليم، فيديو لها وهو تغنى الأغنية، باللغة المصرية القديمة، عبر فيس بوك، وعلقت قائلة: "الملكة حتشبسوت واحدة من أعظم الملكات اللاتي حكمن مصر.. لا أستطيع إلا أن أغنى لها".



السوبرانو أميرة سليم أمام مومياء حتشبسوت



أميرة سليم أمام مومياء حتشبسوت

ومن جهة أخرى أعربت المطربة والسوبرانو أميرة سليم، مغنية أنشودة "العظمة" فى حفل نقل المومياوات الملكية، عن سعادتها بتكريمها فى حفل الفنانين المشاركين بموكب المومياوات الملكية، من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، مهدية تكريمها لكل أهل مصر.