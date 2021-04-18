شكرا لقرائتكم خبر عن هشام سليم: هجمة مرتدة يسلط الضوء على فترات مهمة فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان هشام سليم، عن سعادته بلعب شخصية الضابط "رفعت المسيرى" خلال أحداث مسلسل "هجمة مرتدة" مؤكدًا أن أهمية المسلسل هي توضيح وتسليط الضوء على سنوات مهمة في تاريخ مصر، حيث يكشف عن خيوط عديدة وأمور عايشناها ولكننا لم نرَ ما حصل في الخفاء، وهو الأمر الذى يتطرق له موضوع المسلسل.



هشام سليم

وأضاف هشام سليم خلال تصريحاته لـ"الخليج 365": "ضباط المخابرات بشر زينا والعمل يتطرق بجانب الملفات الشائكة الذى يلقى نظرة عليها إلى أنهم بشر لهم منازل ويضحون من أجل عملهم بصورة كبيرة، مثلما يظهر مع الشخصية الذى ألعبها حيث يتخلى أحيانًا عن الذهاب لجلسات ابنته التي تعالج بالكيماوى من أجل عمله رغم تعلقه الشديد بها".

وبخصوص أكثر ما أعجبه بشخصية "رفعت المسيرى" أضاف: "حبه الشديد لوطنه وتفانيه في العمل كلها أمور أعجبتنى منذ الوهلة الأولى لقراءة السيناريو".



هشام سليم

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

ويتطرق المسلسل لعالم الجاسوسية، من خلال سرد سلس لأحداثه ومعلومات تظهر للعلن للمرة الأولى حيث يعد المسلسل بمثابة ملف من ملف المخابرات العامة عن سنوات فى غاية الأهمية بعمر مصر والمنطقة برمتها، ويذاع على شاشة قناة dmc فى الـ 10.45 مساءاً يومياً، كما يحظى بمتابعة واسعة، حيث تصدر التريند مع عرض حلقاته.