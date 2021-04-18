شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يشترى قصر يقترب سعره من 30 مليون دولار ..مساحته تتخطى 3 أفدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم دوين جونسون الشهير بلقب ذا روك مغرم للغاية بشراء العقارات باهظة الثمن، وذلك بعدما أكد تقرير الديلى ميل أن الممثل الشهير اشترى مؤخراً قصر يبلغ سعره قرابة 30 مليون دولار، وتحديداً 27.8 مليون دولار من ممثل أمريكى شهير باسم بول ريزر.

قصر دوين جونسون



ذا روك

هذا وتبلغ مساحة القصر الجديد لنجم أفلام هوليود وبطل المصارعة السابق قرابة 4 فدادين، بالإضافة لما يمتاز به من تضمنه حجرات عديدة، حيث يتكون من 6 غرف نوم.

حديقة القصر

كما أضاف تقرير الديلى ميل أن ذا روك تمكن من شراء القصر بالثمن الذى يرغب فيه رغم اصرار بول ريزر على دفع 30 مليون دولار إلا أن ذا روك تمكن من تنزيل أكثر من 2 مليون دولار وفقاً لما أكده تقرير الديلى ميل.



ملعب تنس

ويواصل النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ "ذا روك"، استعراض عضلاته في صور من داخل صالة الجيم، استعدادًا لظهوره كبطل خارق في فيلمه المرتقب الجديد Black Adam.



حمام السباحة فى القصر

وفى صورة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ظهر فيها ذا روك، داخل صالة الجيم، وهو في كامل استعداداته بفورمه متميزة تعد الأبرز له خلال الفترة الأخيرة، حيث ظهر وكأنه ماكينة تحتوي على عضلات فقط.



القصر من الداخل

وذلك بعدما أعلن عن إطلاق فيلم Black Adam في 29 يوليو 2022، حيث كشف عن الموعد في إعلان قصير، يظهر من خلاله وهو يقول، "التسلسل الهرمي للسلطة في عالم DC على وشك التغيير"، كما نشر أيضا التاريخ على Instagram، إلى جانب مقطع فيديو للتعليق الصوتي له في تايمز سكوير.