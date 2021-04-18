شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب بدور "المعلمة حلاوتهم" فى صورة جديدة من مسلسل "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت الفنانة سمية الخشاب، لم تظهر حتى الآن في أحداث مسلسل "موسى" بالرغم من مشاركتها للبطولة مع الفنان محمد رمضان، إلا أنها تواصل من حين لآخر نشر صور جديدة لها من شخصيتها التي ستؤديها في المسلسل باسم "المعلمة حلاوتهم".

وفى صورة جديدة نشرتها الخشاب، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، ظهرت فيها بالعباية الزرقاء وسط ديكورات أحداث المسلسل التي تعود لفترة الأربعينات، وحرصت الخشاب على وصف الصورة بعدة هاشتاجات قائلة: "المعلمة حلاوتهم على سن ورمح، حلاوتك يا حلاوتهم، فاتنة القاهرة".

وشهدت الحلقة 5، من المسلسل قيام محمد رمضان بطل المسلسل بسرقة مقر الإنجليز وفتح الخزينة، حيث وجد بها ذهبا وقطعا أثرية، وقام رمضان ببيع الذهب ومنح فقراء قريته ماعز وأرانب، وغيرها من الأشياء لتساعدهم على المعيشة.

كما شهدت الحلقة أيضا قيام شفيقة (هبة مجدي) بالذهاب إلى فريدة سيف النصر لتقوم بإجهاضها، وذلك بعدما حاول جدها أن يعيدها إلى زوجها مسعد (حمدي الوزير)، إلا أن زوجها اتهمها بالزنا ظلما وبهتانا ورفض عودتها إلى ذمته. واستغل ابن فريدة سيف النصر الموقف وكذب على شفيقة -شقيقة موسى- وقال لها إن شقيقها يبحث عنها ليقتلها، وقام باصطحابها للسفر فى القطار إلا أن حالتها الصحية تدهورت؛ بسبب مشروب قامت فريدة سيف النصر بإعطائه لها لتجهضها، وانتهت الحلقة وهي تنزف الدماء في القطار.

سمية الخشاب فى احدث ظهور لها

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدية.