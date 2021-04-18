شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تنتهى من تصوير 60% من مشاهدها فى فيلم "ماما حامل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة ليلى علوى من تصوير 60% من تصوير مشاهدها فى فيلم "ماما حامل"، حيث تواصل التصوير حاليًا فى العديد من الديكورات الخاصة بالفيلم، حيث تجسد شخصية ليلى علوي أم حمدي المرغني ومحمد سلام، وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى في إطار من الكوميديا الاجتماعية، وتم تصوير بعض مشاهده بمنطقة "استديو المغربي".

وتدور الأحداث حول أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت نانسى صلاح وهدى المفتى وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.

وفى سياق آخر، يعرض للفنانة ليلى علوى حكاية "ست الهوانم"، من مسلسل "زى القمر"، تأليف شهيرة سلام وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولتها مجدى كامل، أمير شاهين، ضياء عبد الخالق، صبرى عبد المنعم، وعدد من الفنانين الشباب.