جاكي شان يرفض توريث ابنه ويتبرع بثروته.. ما السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد النجم الصيني جاكي شان من أعلى الممثلين أجراً في العالم، إذ تبلغ ثروته 350 مليون دولار، وفقاً لإحصائيات "فوربس".

وذكر موقع "هندوستان تايمز" الأمريكي، أن جاكي شان كشف مؤخراً أنه سوف يتبرع بثروته بالكامل للجمعيات الخيرية، ولن يترك شيئاً لابنه جايسي.





وفسّر جاكي شان هذا القرار قائلاً: "إذا كان ابني قادراً سوف يصنع ماله الخاص بنفسه، أما إذا كان غير قادر فسوف يضيع أموالي التي جنيتها".

كما عبّر عن ندمه أنه لم يلحق ابنه بالجيش في شبابه، لأن ذلك كان سيساهم في بناء شخصيته.

وأشار الموقع إلى أن جايسي هو الابن الوحيد لجاكي شان من زوجته جوان لين، التي تزوجها عام 1982.





ويعمل جايسي جاكي شان ممثلاً ومغنياً، ولكن عام 2014 أٌلقي القبض عليه بسبب حيازة مخدرات، وقد اعتذر والده بالنيابة عنه بسبب هذه الواقعة.

وقال جاكي شان خلالها: "أنا غاضب بشدة بسبب هذه الواقعة، أتمنى أن يأخذ الشباب من تجربة جايسي عبرة ويبتعدوا تماماً عن المخدرات".

وأضاف جاكي في بيان رسمي: "لقد فشلت في تعليم ابني وأتحمل المسؤولية كاملة، أنا وجايسي نعتذر للغاية للمجتمع".

وبعد إطلاق سراح جايسي ظهر مجدداً مع والده، ونشر صورة برفقته بعد جلسة قص شعر.