"لا وقت للموت".. جيمس بوند يستقبل الجمهور بأضخم افتتاح في التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة الإنتاج والتوزيع السينمائي MGM "مترو جولدوين ماير" الأمريكية أنها تخطط للقيام بأضخم افتتاح لفيلم في تاريخ السينما.

ووفقًا لموقع "ميديا مول" الأمريكي، سوف تنفق شركة الإنتاج 10 ملايين جنيه إسترليني لتنظيم حدث افتتاح فيلم جيمس بوند المقبل "No Time To Die" (لا وقت للموت).

وتأجل فيلم دانيال كريج من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 أكثر من مرة لأسباب إنتاجية، ثم تأجل طرحه في 2020 بسبب جائحة كورونا، والآن من المنتظر صدوره في 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل عالميًا، وفي 30 سبتمبر/ أيلول في بريطانيا.





وذكر الموقع أن الشركة تهدف لتنفيذ افتتاحية ضخمة بحضور نجوم كبار في لندن، لاستعادة نشاط السينما من بعد جائحة كورونا.

وأضاف أن الشركة تأمل في تحقيق أضخم افتتاحية فيلم على الإطلاق، بتخصيص 10 ملايين جنيه إسترليني لجذب الجمهور إلى دور العرض مجددًا، وتذكير الجمهور بكل ما فاتهم العام الماضي، الذي أغلقت فيه السينمات أبوابها تخوفًا من فيروس "كوفيد-19".

وتابع أن حدث السجادة الحمراء الذي ستنظمه الشركة في لندن خلال افتتاحية الفيلم، من شأنه أن يجعل إيرادات الفيلم الأضخم في بريطانيا.

يذكر أن دور العرض في بريطانيا مغلقة حتى الآن، ولكن من المتوقع إعادة فتحها في 17 مايو/ أيار المقبل.

ويعد فيلم "لا وقت للموت" هو آخر بطولة للنجم دانيال كريج للسلسلة، ويتناول عودة جيمس بوند للقيام بمهمة أخيرة لإنقاذ العالم بعد تقاعده.





