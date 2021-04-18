شكرا لقرائتكم خبر عن سامى مغاورى يكتب لـ نادية العراقية مؤخر صداق 12 جنيها فى مسلسل "أحسن أب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "أحسن أب" الذى يعرض على قناة الحياة، بطولة الفنان على ربيع قيام والده الفنان سامى مغاورى بطلاق زوجته الفنانة نادية العراقية، وينصب عليها ويكتب مؤخر صداق 12 جنيها.

كما ظهر الفنان أحمد الشامى وأحمد التهامى وهشام إسماعيل وحسام داغر مع أولادهم ضمن المشتركين فى مسابقة "أحسن أب".

كما شهدت الحلقة دخول على ربيع معسكر التسول والبحث عن الطفل زيكا الذى حبسه الكوتش ويجسد شخصيته الفنان احمد فتحى، وبالفعل وجده ربيع وأخذه للاشتراك معه في مسابقة احسن أب، وعند تهريب الطفل تحدث مشادة مع الأطفال في المؤسسة ويتمكن الثنائي من الهرب، ويكتشف الفنان أحمد فتحى، دخول علي ربيع لمعسكر التسول، ويحرم المعسكر من الأكل حتى عودة الطفل زيكا.



الفنان على ربيع

ويذهب على ربيع على إلى صديقه الفنان خالد عليش الذى يأخذه في مكان لإجراء بروفات المسابقة، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة عارفة عبدالرسول في اطار من الكوميديا .

ويجسد الفنان علي ربيع خلال أحداث مسلسل "أحسن أب" دور شاب يسعى للمشاركة فى إحدى المسابقات من أجل الفوز بجائزتها المالية الكبرى وهو ما يجعله ينتحل شخصية أب، ويأتي بطفل من أطفال الشوارع ليجسد دور ابنه للفوز بالجائزة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي خلال 15 حلقة.

مسلسل "أحسن أب"، للنجم على ربيع يعرض على شاشة قناة الحياة الساعة 6:30 مساءً، يوميًا خلال شهر رمضان، وميعاد الإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا.

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.