شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمي المخرج الموهوب الذى أبكانا وهز مشاعرنا فى ملحمته الاختيار 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بيتر ميمي .. الموهوب صاحب الرؤية

استطاع المخرج بيتر ميمى، الموهوب صاحب الرؤية والفكر المتجدد، من وضع المشاهدين في حالة ذهول وفرحة وبكاء، فى آن واحد، بسبب طريقة رصده لـ ما حدث خلال فض اعتصام رابعة، والنهضة، حيث تمكن ميمى من إعادة الحالة التي شعر بها الشارع المصرى في هذا الوقت من جديد إلى المشاهدين.



بيتر ميمي

بيتر ميمي يستخدم الفيديوهات الحقيقة لـ تكذيب كل من خان

الحلقة الخامسة من الاختيار 2 تعد الأعلى والأهم حتى الآن، حيث استخدم بيتر ميمي الفيديوهات الحقيقة لـ تكذيب كل من خان، وعمل على تضليل الحقائق التي شهدها من عاش في هذه المنطقة، وغيرهم من على شاشات التليفزيون، في نفس الوقت.



الاختيار 2

بيتر ميمي يؤكد من خلال الحلقة أن عناصر الأمن لم تكن في نيتها استخدام أي رصاص حى

ومن أهم المعلومات التي أكد عليها بيتر ميمي خلال هذه الحلقة المهمة، أن عناصر الأمن لم تكن في نيتها استخدام أي رصاص حى، بل بدأ الإرهابيون، والمتظاهرون في قتل رجال الأمن ما استدعى استخدام الرصاص لإيقاف وقوع القتلى بين صفوف الشرطة، بالإضافة إلى إقامة ممرات آمنة لـ يتمكن كل من أراد الخروج من مكان الاعتصام دون الإصابة، جنبًا إلى كل ما سبق، ركز المخرج بيتر ميمى، والمؤلف هانى سرحان، على كشف أكاذيب الجماعات الإرهابية، من خلال ترك المتظاهرين يواجهون الموت، بينما هرب كل أصحاب المراكز للنجاة بـ حياتهم.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي ، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.