وصول هاشتاج محمد رمضان على "تيك توك" إلى 2 مليار و500 مليون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الفنان محمد رمضان عن وصول عدد متابعي "هاشتاج" يحمل اسمه على تطبيق تيك توك، إلى ما يزيد عن الـ 2 مليار.

رمضان وجه عبر صفحته بموقع فيسبوك، الشكر إلى جمهوره، وكتب: "الحمد لله ثم شكراً كل جمهوري العظيم، هاشتاج محمد رمضان يتخطى الـ٢ مليار و٥٠٠ مليون على تيك توك".

الفنان محمد رمضان، يقوم ببطولة مسلسل "موسى"، الذي يعرض على قناة dmc، ويشارك معه في العمل فريدة سيف النصر، ورياض الخولي، وتارا عماد، ومحمد عز، وعمرو عبدالجليل، ومحمد أحمد ماهر، وهبة مجدي، وعبير صبري، ومفيد عاشور، ومنذر رياحنة، وضياء عبدالخالق، وصبري فواز، وحمدي الوزير، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن ، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج سينرجي.