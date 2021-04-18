الجمهور يبحث عنها على جوجل.. أبرز تصريحات هالة صدقي مؤخرا وأزمتها مع زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يبحث مستخدمو محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة عن الأخبار التي تخص الفنانة هالة صدقي، وذلك عقب ظهورها في برناج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، مؤخرا، وإعلان زوجها سامح سامي، عبر فيديو نشره على موقع يوتيوب، عزمه رفع قضية لتطليقها.

في هذه السطور نعرض لكم أبرز تصريحات هالة صدقي:

- أنا عندي الجنسية الأمريكية من وأنا عندي 18 سنة.

- رامز مش بيضحك على الممثلين.

- أنا معترضة على المقدمة اللي بيقدمها رامز جلال.

- طلبت من رامز أشوف الحلقة بعد المونتاج، ورفضوا.

- إحنا فنانين وما ينفعش نتهان.

- هاني رمزي في برنامجه مش بيهين الفنانين.

- محدش هيعرف يجسد شخصية أحمد زكي ولا محمد رمضان ولا عمرو يوسف.

- محمد رمضان الأقرب لشخصية أحمد زكي.

- جالي اكتئاب وحزنت بعد ما يوسف شاهين حذف مشاهدي في "إسكندرية نيويورك".

- يوسف شاهين عرض عليا فيلم "هي فوضى" وأنا رفضت.

- أنا ما أطلقتش، زوجي رافض يطلقني.

- خالد يوسف من أهم المخرجين بعد يوسف شاهين.

- لو عرض عليا خالد يوسف أشتغل معاه هشتغل.

- ممكن أكون أتخانت وإيناس الدغيدي شاهدة على كدا.

- مش عايزة أعرف أسماء الستات اللي جوزي خاني معاهم.

- جوزي كتبلي الأرض باسمي علشان مكنش معاه مهر.

- أنا أكبر من جوزي بخمس سنين.

- أنا مش هبيع عيالي.

- أنا اللي عملت شركة لجوزي عن تدوير المخلفات.

- الجواز قدر بس من رابع المستحيلات إني أتجوز.

- سبب وفاة أمي إنه جالها إعلان قضية.

- رفضت أقبل العزاء في أمي من جوزي.

- إلهام شاهين حبيبة وصاحبة بس ساعات أنا بتقمص منها.

جدير بالذكر أن زوج الفنانة هالة صدقي نشر قبل يومين فيديو تحدث فيه عن أسباب الخلاف بينهما، ورد على تصريحاتها في برنامج واحد من الناس والذي عُرض قبل شهرين تقريبا، وأعلن أنه سيقوم بتطليقها، وأن محاميه في مصر سيرفع قضية خلال الفترة الحالية.