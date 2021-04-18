صلاح عبدالله يطلب الدعاء لزوجة الراحل خالد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالب الفنان صلاح عبدالله الدعاء للدكتورة هالة زين، زوجة الفنان الراحل خالد صالح، التي رحلت متأثرة بفيروس كورونا.

ونشر صلاح عبدالله صورة مجمعه في إطار واحد تجمع خالد صالح وزوجته هالة زين، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "من الآن وحتى صلاة الفجر وبعدها أرجوكم لا تكفوا عن الدعاء للدكتورة هالة زين زوجة المرحوم صديقي الفنان الكبير خالد صالح ووالدة ابني الغالي النجم أحمد خالد صالح، الفاتحة والدعاء".

وأعلن الفنان أحمد خالد صالح، 4 أبريل الجاري، إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أحمد خالد، عبر ستوري على حسابه بإنستجرام: "دعواتكم لأمي وحماي ولعائلتي ولكل مريض بالشفاء العاجل، شفاء لا يغادر سقما، إن الدعاء يغير الأقدار، كثفوا من الدعاء أرجوكم".