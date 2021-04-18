بدلا من منعه قامت بتصويره.. امرأة توثق لحظة انتحار زوجها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

وثقت امرأة هندية اللحظات الأخيرة من حياة زوجها، فبدلا من أن تقوم نيها شوكلا من منع زوجها آمون شو من الانتحار، قامت بتصوير لحظة انتحار زوجها بهاتفها الذكي .

ووفقا لصحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية، تزوجت شوكلا البالغة من العمر 22 عامًا من شو البالغ من العمر 25 عامًا في كانون الأول / ديسمبر 2020 بعد علاقة دامت خمس سنوات.

وفي آذار / مارس الماضي، قررت شوكلا الانتقال من مدينتها كلكتا إلى العاصمة نيودلهي بمفردها، الأمر الذي أثار غضب زوجها، ودخل الزوجان في صراع مرير.

وفي نيسان / أبريل الجاري، عادت شوكلا إلى منزلها وطلبت الطلاق، الأمر الذي تسبب بصدمة عاطفية ودفع زوجها إلى الانتحار.

وبحسب الصحيفة، عثرت الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث على مقطع فيديو يوثق لحظة الانتحار، مشيرة إلى أن شو سبق له أن هدد زوجته بالإقدام على الانتحار، ولكنها لم تصدقه.

واعتقلت الشرطة شوكلا بتهمة بالتحريض على الانتحار.