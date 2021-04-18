ضجة بعد الكشف عن فيديو نهاية “نسل الأغراب”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أبريل 2021 02:02 مساءً - منذ 17 دقيقة

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جزءا مهما من تفاصيل نهاية مسلسل “نسل الأغراب” قبل عرضها بوقت طويل.

وشارك أحد ممثلي الكومبارس أحد المشاهد الأخيرة من المسلسل، الأمر الذي كشف عن تفصيل مهم من الأحداث التي يتابعها الكثير من المواطنين في شهر رمضان المبارك.

وتظهر في الفيديو لحظات حرق منزل “عساف الغريب”، الذي يجسد شخصيته الفنان المصري أحمد السقا، من قبل رجال “غفران الغريب”.

وقال الرجل الذي يمثل أحد أدوار الكومبارس “ولعنا في عساف.. حرقنا بيته”، حيث تشير أحداث المسلسل إلى وجود صراع بين “غفران الغريب” و”عساف الغريب” منذ قديم الأزل.

وبحسب مجلة “لها” المتخصصة بأخبار الفن في العالم العربي، فقد ترددت الكثير من الأخبار من كواليس العمل، عن أن مجموعة من “كومبارس المسلسل قصدوا حرق الأحداث انتقاماً من المخرج محمد سامي بسبب اشتباكه معهم في وقت لاحق أثناء التصوير وطرد عدد منهم”.

يذكر أن الأحداث الأخيرة التي تم عرضها من المسلسل شهدت خروج “عساف الغري” من السجن ومحاولة الانتقام من “غفران الغريب” الذي قتل والده سابقا وتزوج زوجته وربى نجله “حمزة” وأبعده عن والده.

ويعتبر المسلسل هو التعاون الأول بين أحمد السقا وأمير كرارة في الدراما التلفزيونية المصرية، بعد قيامهما ببطولة فيلم “هروب اضطراري”.

“نسل الأغراب” من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في أدوار البطولة مجموعة كبيرة من الممثلين المصريين، وذلك بحسب “سبوتنيك”.